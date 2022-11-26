كاسيميرو: أشعر بـ"الأسى" تجاه منافسي البرازيل

أكد كاسيميرو لاعب وسط البرازيل أن فريقه يتمتع بعدد وفير من المواهب لتعويض غياب نيمار عن مواجهة سويسرا في ثاني مباريات فريقه في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال الانتصار 2-صفر على صربيا الأسبوع الماضي.



وأضاف كاسيميرو في مؤتمر صحفي يوم السبت: يمكننا أن نتحدث عن نيمار لأيام لأنه لاعب رائع ويمتلك قدرات هائلة ولأهميته في الفريق. لا مفر من هذا، إنه أبرز لاعبينا، وهو القادر على إحداث الفارق في فريقنا، لكننا نمتلك لاعبين آخرين يقدمون نفس المستوى، مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا وغابرييل جيسوس.



وواصل: اللاعبون في الخط الخلفي، عادة ما نقول مازحين إننا نشعر بالأسى على منافسينا لأن بمقدورنا استبدال رافينيا بأنتوني وريتشارليسون بغابرييل جيسوس. لدينا رودريغو وغابرييل مارتينيلي. لدينا مجموعة واسعة من الخيارات على مقاعد البدلاء. إنه أمر رائع بالنسبة لنا. لكن هذا لا يغير من كون نيمار أفضل لاعبينا.



وتدرب المنتخب البرازيلي بعيدا عن أعين وسائل الإعلام باستاد العربي قبل مباراته الثانية في المجموعة السابعة أمام سويسرا.



وسيكون رودريغو لاعب ريال مدريد الخيار الأول إذا قرر المدرب تيتي اللعب بالأسلوب نفسه الذي يتضمن أربعة لاعبين في الهجوم بجانب فينيسيوس جونيور وريتشارليسون ورافينيا.



ولعب رودريغو (21 عاما) في مركز نيمار في ثلاث حصص تدريبية للبرازيل في معسكرها التدريبي في تورينو في الأسبوع السابق للسفر إلى قطر.

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