مدرب كندا يتلفظ على الكروات.. وزلاتكو يطالبه بالاحترام

رد زالاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، على استخدام نظيره في المنتخب الكندي جون هيردمان للفظ مسيء لوصف ما سيفعله فريقه للفوز على كرواتيا ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ويلتقي الفريقان الأحد بعد التعادل السلبي للمنتخب الكرواتي مع نظيره المغربي في المباراة الأولى، وخسارة كندا أمام بلجيكا صفر - 1، وهاجمت الصحافة الكرواتية هيردمان على كلماته.



وقال داليتش في مؤتمر صحافي يوم السبت: الفريق الكرواتي يستحق الاحترام من الجميع، لقد حققنا ميداليتين في كأس العالم منذ عام 1998، نحن وصيف كأس العالم.

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وأضاف: نحن نحترم الجميع ونتوقع الاحترام من الطرف الآخر، وضع الكلام في ذلك الموضع ليس علامة على الاحترام.

من جانبه، اتفق الجناح إيفان برسيتش على أن تلك التصريحات تمنح فريقه حوافز إضافية وقال: اتفق مع المدرب ولا أطيق الانتظار حتى بداية المباراة.