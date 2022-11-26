اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زلاتكو
زلاتكو خلال مباراة كرواتيا والمغرب الأخيرة

مدرب كندا يتلفظ على الكروات.. وزلاتكو يطالبه بالاحترام

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رد زالاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، على استخدام نظيره في المنتخب الكندي جون هيردمان للفظ مسيء لوصف ما سيفعله فريقه للفوز على كرواتيا ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ويلتقي الفريقان الأحد بعد التعادل السلبي للمنتخب الكرواتي مع نظيره المغربي في المباراة الأولى، وخسارة كندا أمام بلجيكا صفر - 1، وهاجمت الصحافة الكرواتية هيردمان على كلماته.

وقال داليتش في مؤتمر صحافي يوم السبت: الفريق الكرواتي يستحق الاحترام من الجميع، لقد حققنا ميداليتين في كأس العالم منذ عام 1998، نحن وصيف كأس العالم.

وأضاف: نحن نحترم الجميع ونتوقع الاحترام من الطرف الآخر، وضع الكلام في ذلك الموضع ليس علامة على الاحترام.

من جانبه، اتفق الجناح إيفان برسيتش على أن تلك التصريحات تمنح فريقه حوافز إضافية وقال: اتفق مع المدرب ولا أطيق الانتظار حتى بداية المباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حيلة إيران "الدبلوماسية" لاستخدام عناصر حزب الله في تنفيذ عمليات عابرة للحدود حيلة إيران "الدبلوماسية" لاستخدام عناصر حزب الله في تنفيذ عمليات عابرة للحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط