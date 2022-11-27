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المدافع دانيلو بيريرا مع رونالدو في تدريبات سابقة للبرتغال

إصابة قوية في التدريبات تبعد دانيلو عن البرتغال

الدوحة - رويترز
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أعلن المنتخب البرتغالي يوم الأحد، إصابة المدافع دانيلو بيريرا بكسر في ثلاثة ضلوع أثناء التدريبات، ما يضع مشاركته في بقية مشوار الفريق في كأس العالم لكرة القدم محل شك.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه سيغيب عن باقي مباريات دور المجموعات، وفي حال تأهل البرتغال للأدوار الإقصائية، فمن المشكوك فيه أيضا أن يكون لائقا للمشاركة.

وتعرض بيريرا للإصابة في تدريب يوم السبت.

وتتصدر البرتغال المجموعة الثامنة بعد فوزها على غانا 3-2 في مباراتها الافتتاحية يوم الخميس الماضي.

وستلتقي مع أوروغواي في الجولة الثانية بالمجموعة على ملعب لوسيل يوم الاثنين.

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