التوتر يشتعل.. مطالبات إيرانية بطرد أميركا من كأس العالم

احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الأحد، على تعديل نظيره الأميركي على علم الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين الخصمين اللدودين، وسط مطالبات بإبعاد أميركا من كأس العالم.

وفي لقاء مشحون سياسيا، يواجه منتخب إيران نظيره الأميركي في مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية الثلاثاء، وسيؤدي فوزه إلى ترشحه لثمن النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

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وشهدت إيران أكثر من شهرين من التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) اثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.



وقالت وكالة "إرنا" الايرانية الرسمية: في تصرف غير مهني، أزالت صفحة "إنستغرام" الخاصة بالاتحاد الأميركي لكرة القدم رمز الله من العلم الإيراني، وأرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى فيفا ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى الاتحاد الأميركي.

ويتألف علم إيران من ثلاثة شرائط أفقية بالأحمر والأبيض والأخضر مع كلمة "الله" بخط منمّق في الوسط، وأزيلت الكلمة من العلم في منشورين على صفحتي الاتحاد الأميركي في إنستغرام وتويتر.

وقال مسؤول إعلامي من الاتحاد الأميركي: لقد كانت صورة لمرة واحدة لإظهار التضامن مع النساء في إيران. مضيفًا أنه لم يتم تغيير العلم على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وصرح متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأميركي للصحافيين في وقت لاحق بأن المنشور أزيل واستبدل بآخر يعرض العلم الصحيح، لكنه أضاف "ما زلنا ندعم نساء إيران".

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عبر تويتر إن المنتخب الأميركي "انتهك ميثاق فيفا، وعقوبته المناسبة الإيقاف 10 مباريات" وأضافت أنه "يجب إقصاء" المنتخب الأميركي من كأس العالم.

وقطعت الولايات المتحدة وإيران العلاقات الدبلوماسية عام 1980 بعد أشهر من احتجاز طلاب عشرات الأميركيين رهائن في السفارة الأميركية في طهران.