تيتي يعترف: أنا سبب إصابة نيمار

اعترف تيتي مدرب المنتخب البرازيلي بارتكاب خطأ لعدم التيقن مبكرا بأن نجم فريقه نيمار تعرض لإصابة في الكاحل خلال المواجهة أمام صربيا بكأس العالم 2022.

وغادر نيمار أرض الملعب في الدقيقة 80 من المباراة التي فاز فيها منتخب السامبا على صربيا بهدفين دون رد الخميس الماضي، وتبين بعدها أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن.

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وقال تيتي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمام سويسرا أنه كان بإمكانه أن يتعامل بشكل أفضل مع نيمار، وأضاف: لقد ارتكبت خطأ، لم ألاحظ الأمر، وأريد أن أعترف علناً بذلك، لقد كان مصابا، لم أر أنه يعاني من إصابة .

وواصل: لقد حاول أن يواصل اللعب حتى يخبرنا بحالة كاحله، لأنه في ذلك الوقت كان لديه القدرة على محاولة الضغط مع الفريق، لقد ساهم في الأهداف، كان يتبقى 10 دقائق ولم يكن الأمر متعمدا بل عرضي.