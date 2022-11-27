صورة لمدربي الأرجنتين والمكسيك تثير الجدل

أثارت صورة لليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، وتاتا مارتينو، المدير الفني للمكسيك، الجدل وذلك بعد نهاية مباراة، يوم السبت، والتي انتهت لمصلحة "التانغو" بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.
وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: شعر مشجعو المكسيك بخيبة أمل من أداء المنتخب، أولا لعدم المخاطرة ضد بولندا، وللنهج المتبع ضد الأرجنتين، والذي كان دائما يركز على عدم الخسارة دون أي جرأة هجومية.
وأضافت الصحيفة: تعرض مارتينو لانتقادات بسبب تعبيره عن نفسه بطريقة بعيدة عن الاحترام بعد خسارة المكسيك أمام الأرجنتين.
وشوهد مارتينو وهو يحي مدرب الأرجنتين بعد نهاية المباراة، وظهر ضاحكا وتبادلا الابتسامات، ولفتت "ماركا" إلى أن مدرب المكسيك بدا وكأنه غير مكترث لخسارة لقاء الأرجنتين، خاصة وأنها ستواجه السعودية في مباراة صعبة، مساء الأربعاء.
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