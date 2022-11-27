كرواتيا تهزم كندا برباعية وتقصيها من كأس العالم

سجل ألفونسو ديفيز أول هدف لكندا في تاريخ مشاركتها بكأس العالم لكرة القدم لكن كرواتيا فازت 4-1 ضمن المجموعة السادسة في قطر يوم الأحد.

وبعد أن سجل ديفيز بضربة رأس قوية في الدقيقة الثانية، أدرك أندريه كراماريتش التعادل في الدقيقة 36، ثم أضاف زميله ماركو ليفايا قبل الاستراحة هدف التقدم للفريق الذي بلغ نهائي نسخة 2018.

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وسجلت كرواتيا هدفين إضافيين في الشوط الثاني، بواسطة كراماريتش في الدقيقة 70 ولوفرو ماير في الوقت بدل الضائع.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن المغرب، وستحتاج للتعادل فقط أمام بلجيكا في الجولة الأخيرة للتأهل وتتذيل كندا، التي تشارك في كأس العالم للمرة الثانية، المجموعة وتأكد خروجها من المسابقة.