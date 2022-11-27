ماركينيوس: نيمار ينام في العلاج الطبيعي

صرح ماركينيوس مدافع المنتخب البرازيلي لكرة القدم بأن زميله ونجم المنتخب نيمار شديد القناعة بأنه سيعود من الإصابة وسيشارك مرة أخرى في مونديال قطر.

وقال ماركينيوس زميل نيمار في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد إن نيمار: شديد التركيز وينام في العلاج الطبيعي ويخضع للعلاج 24 ساعة في اليوم، وهذا يوضح مدى رغبته في العودة، نحن لا نعرف متى سيكون هذا لكننا نأمل أن يحدث بأسرع ما يمكن.

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تجدر الإشارة إلى أن نجم هجوم المنتخب البرازيلي أصيب في أربطة الكاحل ولن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده أمام منتخب سويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 المقررة يوم الاثنين.

كما يغيب أيضا المدافع الأيمن دانيلو بسبب إصابة مشابهة.

ولم يفصح المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي كيف سيعوض غياب هذين اللاعبين الأساسيين، واكتفى بالقول إنه سيستعيض عن دانيلو إما بـ روتينير داني ألفيس أو ايدر ميليتاو، وقال تيتي"61 عاما" "أنا مرتاح للغاية" وذلك في إشارة إلى المجموعة الكبيرة الموجودة لديه في المنتخب.