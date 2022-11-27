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ميسي
ميسي سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة

ميسي يرد على السؤال أمام المكسيك.. "أنا هنا"

الدوحة - د ب أ
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أحرز ليونيل ميسي وإنزو فرنانديز هدفين جميلين لتفوز الأرجنتين 2-صفر على المكسيك في أجواء صاخبة باستاد لوسيل يوم السبت وتحقق انتصارها الأول في كأس العالم لكرة القدم.

وبعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام السعودية في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثالثة، كان المنتخب الأرجنتيني يدرك أن الهزيمة ستطيح به من البطولة لكنه بدأ المباراة بطريقة سيئة، وواجه صعوبات في التعامل مع الضغط العالي للمكسيك ولم يحصل ميسي على الوقت أو المساحة الكافية ليلعب بارتياح.

واختفى قائد الأرجنتين في الشوط الأول، وكان إسهامه الوحيد بضربة رأس مرت فوق العارضة مع فشل فريقه في صنع أي فرصة حقيقية.

لكنه تلقى الكرة خارج منطقة الجزاء من تمريرة لأنخيل دي ماريا، ولم يخطئ ميسي المرمى وسدد كرة منخفضة مرت من بين أقدام المدافعين وسكنت الشباك. وضاعف فرنانديز النتيجة في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ميسي

وقفز المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، متخلفا بنقطة واحدة وراء بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات. وتحتل السعودية المركز الثالث ولها ثلاث نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنها تتأخر بفارق الأهداف.

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