ألمانيا تنعش حظوظها بتعادل ثمين مع إسبانيا

منح هدف البديل نيكلاس فولكروغ من مسافة قريبة قرب نهاية الشوط الثاني تعادلا ثمينا 1-1 لألمانيا مع إسبانيا في

المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم التي ما زالت المنافسة فيها مفتوحة على مصراعيها.



وتفوق ألفارو موراتا على رقيبه ليحول الكرة إلى شباك الحارس مانويل نوير من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من جوردي ألبا في الدقيقة 62 ليضع المنتخب الإسباني في المقدمة.



لكن فولكروغ عادل النتيجة في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



وتتصدر إسبانيا الترتيب بأربع نقاط وتحتاج فقط إلى التعادل مع اليابان في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخاسمة لتضمن التأهل. وسيضمن الفوز التأهل للمنتخب الإسباني في صدارة المجموعة.



وتتذيل ألمانيا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في مباراتها الأولى، الترتيب بنقطة واحدة. ويحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز على كوستاريكا يوم الخميس وانتظار خسارة اليابان. وإذا تعادلت اليابان فإن الأمر سيعتمد على فارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.

مادة اعلانية