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روسيا
المنتخب الروسي استبعد من البطولات القارية

الاتحاد الروسي يفكر جدياً بالانضمام إلى قارة آسيا

العربية.نت
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يفكر الاتحاد الروسي لكرة القدم في الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي بحسب ألكسندر ديوكوف رئيس مجلس الإدارة في تصريح تناقلته وسائل الإعلام العالمية.

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي تعرضت الرياضة الروسية إلى عدة عقوبات من أبرزها استبعاد الأندية عن البطولات القارية والمنتخب الوطني من المشاركة في المنافسات الدولية والقارية.

وكشفت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية أن ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم أكد بأن الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي بات محتملا بقوله" قبل عدة أشهر كنت أقول أن الانضمام إلى آسيا أمر ضئيل لكني الآن أرى بأنها فرصة يجب التفكير بها".

وزاد ديوكوف في تصريحه "لم أتحدث مع أي من ممثلي آسيا لأن الاتحاد الأوروبي ما زال يرانا ضمن العائلة الأوروبية، ومن غير اللائق أن أدخل مفاوضات خلف ظهورهم".

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