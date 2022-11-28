اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
غانا قدوس
قدوس محتفلاً بهدفه الثاني

قدوس يتألق في فوز غانا المثير على كوريا

الدوحة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أحرز محمد قدوس هدفين، منها هدف الانتصار، ليهدي غانا انتصارا مثيرا 3-2 على كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في استاد المدينة التعليمية بكأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين.

وعلى عكس سير اللعب، تقدمت غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد عشر دقائق لتصبح النتيجة 2-صفر.

وانتفضت كوريا الجنوبية بعد الاستراحة، وسجلت هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني بضربتي رأس من تشو جيو-سونغ لتدرك التعادل.

لكن قدوس سجل هدف الفوز في الدقيقة 68 عندما ظهر بلا رقابة في منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس كيم سيونغ-جيو.

وباتت غانا، صاحبة أسوأ تصنيف في البطولة وهو المركز 61 عالميا، تتقاسم القمة مع البرتغال برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما تملك أوروجواي وكوريا الجنوبية نقطة واحدة. وتلعب البرتغال مع أوروغواي في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ترث ابنة زعيم كوريا الشمالية السلطة مستقبلًا؟ هل ترث ابنة زعيم كوريا الشمالية السلطة مستقبلًا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط