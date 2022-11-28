كيروش: لا أريد تدمير منتخب إيران قبل أميركا

لن يسمح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، بالانشغال بأي أمور من شأنها التأثير على تركيزه أو تركيز لاعبيه وتدميرهم ذاتيا قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الولايات المتحدة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

ويلتقي المنتخب الإيراني مع نظيره الأميركي في الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022.

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وشكا الاتحاد الإيراني لكرة القدم لدى نظيره الدولي (فيفا) من قيام الولايات المتحدة بإزالة رمز الجمهورية الإسلامية من علم البلاد في بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي تسبق مباراة المنتخبين على ملعب (الثمامة).

كما انخرط كيروش نفسه في حرب كلامية مع النجم الألماني السابق يورغن كلينسمان، الذي تحدث عن أن منتخب إيران استخدم حنكته في "التأثير على قرارات حكم المباراة"، خلال فوز الفريق 2 - صفر على ويلز في الجولة الثانية بالمجموعة.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم في ظل احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في بلاده، والتي اندلعت منذ شهرين تقريبا.

ورغم ذلك، شدد كيروش، الذي عمل مدربا مساعدا في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وتولى قيادة ريال مدريد الإسباني، أنه وجميع اللاعبين يركزون بشكل كامل على مباراتهم المقبلة من أجل اغتنام فرصة الصعود لدور الـ16 في المونديال.

يحتل منتخب إيران المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف منتخب إنجلترا (المتصدر)، فيما يتفوق بفارق نقطة أيضا على منتخب الولايات المتحدة، صاحب المركز الثالث، حيث تمتلك المنتخبات الأربعة في المجموعة كامل الحظوط في حجز بطاقتي الصعود للأدوار الإقصائية عن المجموعة الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن كيروش قوله: أحتاج إلى أن أكون في كامل تركيزي لإعداد اللاعبين لتقديم أفضل كرة قدم في هذا اليوم.

أضاف كيروش: إذا انشغلت بتلك الأمور، فمن الممكن تدمير كل شيء.

وأوضح المدرب المخضرم: بعد 42 عاما في هذه اللعبة كمدرب، ما زلت أعتقد أنني أستطيع الفوز بالمباريات بهذه الألعاب الذهنية.

وشدد كيروش: هذه الأحداث التي تحيط بكأس العالم، آمل أن تكون درسا جيدا لنا جميعًا في المستقبل، في المباراة المقبلة، سوف نتعلم أن مهمتنا هنا هي خلق الترفيه وعلى الأقل خلال 90 دقيقة، لنجعل الناس سعداء.