مساعد مدرب كوريا الجنوبية يهاجم الحكم الإنجليزي تايلور

يرى منتخب كوريا الجنوبية أنه تعرض لـ"عدم الإنصاف" بعد طرد مدربه البرتغالي باولو بينتو عقب خسارة الفريق أمام نظيره الغاني يوم الاثنين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وأظهر بينتو ردة فعل غاضبة عقب انتهاء المباراة التي خسرها منتخب كوريا الجنوبية 2 - 3 أمام غانا، في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في المونديال، بسبب عدم سماح حكم المباراة لفريقه في تنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليطلق صافرة نهاية اللقاء.

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وقلب المنتخب الكوري الجنوبي تأخره صفر - 2 في الشوط الأول إلى التعادل 2 - 2 مع انطلاق الشوط الثاني عقب تسجيل تشو كيو سيونغ ثنائية، غير أن منتخب غانا استعاد تقدمه من جديد، عقب تسجيله هدفا للاعبه محمد قدوس، الذي أحرز هدفين في المباراة، التي أقيمت على ملعب (المدينة التعليمية).

وشدد منتخب كوريا الجنوبية من هجماته في محاولة لإدراك التعادل، وحصل على ركلة ركنية، لكن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي أدار المباراة، أنهى اللقاء مباشرة، مما أثار غضب بينتو، الذي احتج بحدة على قرار الحكم، لينال بطاقة حمراء.

وتعني البطاقة الحمراء منع بينتو من المشاركة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ، لكن مساعده سيرجيو كوستا كان أكثر من راغب في طرح قضية المدير الفني.

ووصف كوستا موقف الحكم بـ"غير عادل تماما"، حيث قال "في الشوط الأول سمحوا بتنفيذ ركلة ركنية في موقف مماثل، بينتو لم يتفوه بأي لفظ خارج تجاه الحكم. أعتقد أنه عدم إنصاف".

أوضح كوستا "أعتقد أننا يجب أن نشعر بالحزن ، ونرى انعدام العدالة في النهاية، ولكننا أيضا ينبغي أن نشعر بالفخر. لقد منحنا أرواحنا وهذا شيء سنحاول تكراره مرة أخرى".

ورغم غياب بينتو عن المواجهة الحاسمة التي تنتظر فريقه ضد البرتغال في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، شدد كوستا على أن هذا الوضع – رغم كونه غير مثالي – لكنه سيعزز وحدة الفريق.

أكد كوستا "سنواصل الاستعداد بنفس طريقة المباريات الأخرى - استراتيجيتنا لن تفشل. لن يكون باولو حاضرا في يوم المباراة، إنها خسارة بالفعل لأنه مدرب رائع بشكل واضح، لكنني أعتقد أن هذا الوضع سيوحدنا".

وتجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية، عقب تلك الخسارة، عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، قبل لقاء منتخب البرتغال (المتصدر) برصيد 3 نقاط مع منتخب أوروجواي، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.