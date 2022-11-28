"طائر" كوريا.. "عسكري" دخل التاريخ عبر شباك غانا

حاز الكوري الجنوبي تشو غي-سونغ مهاجم المنتخب على اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيله ثنائية في مرمى غانا بثاني مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم يوم الاثنين، في المباراة التي خسرها منتخب بلاده 3-2.

وسجل سونغ ثنائية في غضون 3 دقائق من الشوط الثاني برأسيتين متتاليتين ليعدل نتيجة منتخب بلاده أمام غانا إلا أن الأخير سجل هدفا ثالثا حسم به نقاط اللقاء.

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وبسبب ثنائيته دخل سونغ تاريخ بطولات كأس العالم بعدما أصبح ثاني لاعب يسجل رأسيتين في مباراة واحدة منذ الإنجليزي جون ستونز في 2018 في مرمى بنما وأول كوري جنوبي يسجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ مشاركاتها في البطولة الكبرى.

ونشأ سونغ في عائلة رياضية لأم كانت تلعب كرة الطائرة إلا أن ذلك لم يمنع ابن الـ 24 عاما من اختيار الرياضة الأكثر شعبية في بلده مناصفة مع البيسبول.

ولم تكن بدايته سهلة في كرة القدم إذ بات حبيسا للدكة عندما كان في مرحلة الفئات السنية لصغر حجمه إلا أن مرحلة مميزة في مسيرته غيرت مستقبله في كر القدم.

ففي 2021 التحق سونغ بفريق غيمشون سانغمو العسكري للانتهاء من التزامه نحو بلده لينضم للفريق الأول بعد نهاية الخدمة في 2021 ومنه إلى تشونبوك في 2022 ليصبح هدافا للدوري الكوري الجنوبي برصيد 17 هدفا بشعارين مختلفين.





ويعرف عدد من الرياضيين بطقوسهم قبل خوض المباريات مثل دخول كريستيانو رونالدو للملعب بقدمه اليمنى دائما، فإن تشو غي-سونغ يفضل أن يريح أعصابه بالتأمل والتفكير قبل انطلاق صافرة البداية.