"الصن": أبوبكر يؤكد أفضليته على صلاح بهدف وتمريرة حاسمة

خطف الكاميروني فنسنت أبوبكر اهتمام مشجعي كرة القدم حول العالم بعد هدفه الرائع في شباك صربيا يوم الاثنين، فيما استذكر بعضهم تصريحه الشهير مطلع الشهر الجاري حول النجم المصري محمد صلاح.

وقال أبوبكر قبل بداية كأس العالم إنه أفضل من محمد صلاح لكن الأخير حصل على فرص أكثر للعب في أندية كبيرة، على غرار ليفربول الإنجليزي.

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وأصبح فنسنت، مهاجم النصر السعودي، أول لاعب إفريقي يدخل كبديل ويسجل ويصنع في مباراة واحدة، عندما ساهم في خروج الكاميرون بنقطة التعادل أمام صربيا، بعدما كانت النتيجة 3-1 لمصلحة الأخير.



وكتبت صحيفة "الصن" الشهيرة: سجل أبوبكر هدفاً رائعاً من فوق الحارس ليقلص الفارق إلى 3-2، وهو الهدف الذي ذكر المتابعين بهدف التشيكي كارل بوبورسكي الشهير بمرمى البرتغال في بطولة كأس أوروبا 1996 التي استضافتها إنجلترا.

ورصدت الصحيفة البريطانية الشهيرة ردود أفعال الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم: هدف وتمريرة حاسمة، أبوبكر يرد على صلاح بسرعة.

وكتب آخر: ضحكنا على أبوبكر عندما قال أنه أفضل من صلاح، واليوم يرد علينا. فيما أضاف أحد المتابعين: أبوبكر يتألق في كأس العالم، بينما صلاح غاب عن النسخة الحالية، أبوبكر كان محفاً عندما قال أنه أفضل من النجم المصري.