ألمانيا تستعين بـ"زوجات اللاعبين" خوفاً من الكارثة

استعان المنتخب الألماني بزوجات وصديقات اللاعبين لرفع الروح المعنوية في المعسكر وذلك قبل المباراة الحاسمة أمام كوستاريكا يوم الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وتتذيل ألمانيا المجموعة برصيد نقطة واحدة خلف إسبانيا (4 نقاط) واليابان وكوستاريكا (3 نقاط) وهي بحاجة إلى الفوز على كوستاريكا بهدفين دون رد على الأقل، شريطة عدم فوز اليابان على إسبانيا.

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وكشفت صحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء، أن زوجات وصديقات لاعبي منتخب ألمانيا وصلن إلى المعسكر ومكثن لمدة يومين قبل بدء الاستعدادات لمواجهة كوستاريكا المرتقبة.



ويقع المنتجع الذي يقيم به المنتخب الألماني على بعد 111 كيلومتراً من شمال الدوحة، وهو السبب الذي جعل المدرب هانزي فليك يرفض حضور أي لاعب معه في المؤتمر الصحافي قبل لقاء إسبانيا الذي انتهى بالتعادل 1-1، وهو ما جعل المنتخب الألماني مهدداً بغرامة من "فيفا".

وتواجه ألمانيا معركة ساخنة للتأهل إلى دور الستة عشر بعدما حصلت على نقطة واحدة فقط، إذ تلقت خسارة غير متوقعة أمام اليابان، قبل أن تخطف نقطة ثمينة من إسبانيا في الرمق الأخير من المباراة.

وخرجت ألمانيا من دور المجموعات في مونديال 2018 للمرة الأولى في تاريخها.

