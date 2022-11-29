استقالة مجلس إدارة يوفنتوس برئاسة أنيلي

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين استقالة مجلس إدارته بما في ذلك الرئيس أندريا أنيلي والمدير التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني.

وأكد يوفنتوس بذلك ما قاله مصدر لـ "رويترز" في وقت سابق.



وتأتي الاستقالة الجماعية بعد أن فحص مدعون البيانات المالية ليوفنتوس في الأشهر الأخيرة بسبب مزاعم عن وجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق.