كوليبالي.. قائد خلّد ذكرى "التاريخي" على ذراعه

امتزجت مشاعر كاليدو كاليبالي قائد السنغال بين الفرح والحزن بعدما هز شباك الإكوادور يوم الثلاثاء ليضمن تأهل بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم، ويعوض خيبة الأمل التي عاشها قبل 4 سنوات عقب إقصاء بلاده من دور المجموعات لمصلحة اليابان بفارق البطاقات الصفراء للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، في يوم ذكرى رحيل أحد أساطير كرة القدم ببلاده.

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وتقدمت السنغال بهدف عن طريق ركلة جزاء سجلها إسماعيلا سار قبل أن يدرك مويسيس كايسيدو التعادل للإكوادور عند الدقيقة 67 معرضا السنغاليين إلى صدمة أخرى تعرضوا لها في 2018، إلا أن كوليبالي حول لمسة خاطئة من مدافع المنتخب الأميركي الجنوبي في المرمى عند الدقيقة 70 ليعلن وصول "أسود التيرانغا" إلى ثمن النهائي في التاريخ من ثالث المشاركات المونديالية بعد صدمة تعرض لها كوليبالي ورفاقه في نسخة روسيا.

ففي نسخة 2018 افتتحت السنغال البطولة بأفضل طريقة عندما هزمت بولندا بهدفين لهدف قبل التعادل الإيجابي مع اليابان بهدفين لمثلهما وخسارة في الجولة الأخيرة من كولومبيا بهدف دون رد، لينهي دور المجموعات وفي رصيده 4 نقاط لكن اللجوء إلى "اللعب النظيف" أقصاها من مونديال روسيا بعد تعادلها النقاط وفارق الأهداف المسجلة والمواجهات المباشرة مع اليابان ليتم اللجوء إلى الفريق الأقل حصولا على الإنذارات وتقصى السنغال من البطولة.

وصادف يوم 29 نوفمبر مرور عامين على وفاة بابا ديوب، صاحب أشهر هدف في تاريخ السنغال وذلك عندما هز شباك منتخب فرنسا بطل العالم في افتتاح مونديال 2002، وهو ما دعا كاليدو إلى ارتداء شارة خاصة تخليداً لذكرى النجم الراحل.

وفارق ديوب الحياة عن عمر 42 عاماً إثر معاناته من المرض، إذ كشفت صحيفة "ليكيب" أن متوسط الميدان الذي فارق الحياة في العاصمة الفرنسية باريس عانى من مرض التصلب الضموري الجانبي.

وارتدى كوليبالي شارة القيادة في المباراة مكتوبا عليها الرقم "19" وهو رقم قميص الراحل الذي يعد هداف السنغال التاريخي في بطولات كأس العالم برصيد 3 أهداف.

وولد كوليبالي لأب وأم سنغاليين في محافظة سيتي كيليرمان التابعة لسان دييه دي فوج الفرنسية وبسبب استقراره في البلاد الأوروبية مثل المنتخب الفرنسي تحت 20 عاما في 11 مباراة من 2011 وحتى 2012 ليشارك في بطولة تولون للشباب رغم أن أبدولاي سار مدرب السنغال استدعاه للسنغال في أولمبياد لندن في 2012.

وفي نسخة 2022 الحالية تفادت السنغال بسبب قائدها كوليبالي الاحتكام إلى أية حسابات معقدة في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بعدما تعرضت لخسارة من هولندا في الدقائق الأخيرة وانتصارين على قطر والإكوادور وتبلغ ثمن النهائي.