السنغال تهزم الإكوادور وتخطف بطاقة العبور

سجل القائد كاليدو كوليبالي هدفا في الشوط الثاني ليقود السنغال للفوز 2-1 على الإكوادور، وتأهل المنتخب الإفريقي إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه يوم الثلاثاء.

وأحرز كوليبالي هدفه في الدقيقة 70، بعد ثلاث دقائق من إلغاء موزيس كايسيدو هدف إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليرفع رصيد السنغال إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة عن هولندا المتصدرة والتي تغلبت على قطر المضيفة 2-صفر.

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واحتلت الإكوادور، التي كانت بحاجة للتعادل لتتأهل إلى دور الستة عشر للمرة الثانية بعد 2006، المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد مباراة أقيمت وسط قرع طبول جماهير السنغال التي لا تهدأ.

وستواجه السنغال، التي وصلت إلى دور الثمانية في 2002 في ظهورها السابق للأدوار الإقصائية، متصدر المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز.