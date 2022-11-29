ثنائية برونو تقود البرتغال إلى الدور الثاني

تأهل المنتخب البرتغالي لدور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك بعد فوزه على أوروغواي 2 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بالمسابقة.
وسجل برونو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 54، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.
ويختتم المنتخب البرتغالي مواجهاته بدور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني في اليوم نفسه.
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