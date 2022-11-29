ديشان: بنزيمة لا يشغل بالي

رأى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أن مكان تواجد كريم بنزيمة الذي يغيب عن مونديال قطر 2022 بداعي الإصابة "لا يشغل باله" كثيرا بعد بث شريط فيديو يظهر وصول مهاجم ريال مدريد إلى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة، مؤكدا أنه يهتم فقط باللاعبين الـ24 المتواجدين في صفوف المنتخب.

ولا شك أن تواجد بنزيمة في جزيرة ريوينون يضعف من إمكانية عودته إلى تدريبات ريال مدريد يوم الخميس كما أعلن بعض وسائل الإعلام الإسبانية يوم الاثنين، وربما عودته لاحقا للالتحاق بصفوف منتخب فرنسا خلال المونديال الحالي.

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وأعلن الاتحاد الفرنسي انسحاب بنزيمة بسبب إصابة عضلية عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

ووصل بنزيمة صباح اليوم إلى جزيرة ريونيون حوالي الساعة 9.20 بالتوقيت المحلي بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس.

وأكد مصدر مقرب من المهاجم الذي اختير افضل لاعب في العالم هذا العام، بانه سيمضي إجازة مدتها اسبوع في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي، علما بأنه لم يدل بأي تصريح لدى خروجه من المطار.

ولدى سؤال ديشان عن بنزيمة الذي لا يزال مسجلا إداريا في اللائحة الرسمية للمنتخب قال متوجها إلى الصحافيين عشية المواجهة ضد تونس في الجولة الثالثة "تبحثون عن امور ما هنا... هذه أمور لا تشغل بالي، لا أدري من قال ماذا واين ولماذا".

وتابع "تناقشت مع كريم بعد رحيله، تعرفون جميعا وضعه والمدة الزمنية التي يستغرقها تعافيه من الاصابة. أنا أهتم فقط باللاعبين الـ 24 المتواجدين هنا".

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفي استفسار لوكالة فرانس برس عما اذا كان بنزيمة سيحصل على الميدالية الذهبية في حال احتفاظ منتخب بلاده باللقب، أكد بأنه "يحق له" ذلك، لكن القرار النهائي يعود للمنتخب الفرنسي".