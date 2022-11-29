غرامة جديدة تفرض على منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء تغريم المنتخب الألماني 10 آلاف و500 دولار أميركي لعدم حضور أي لاعب المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة أمام إسبانيا في مونديال قطر 2022.

وجاء قرار فيفا يوم الثلاثاء مصحوبا بتحذير للمنتخب الألماني لعدم تكرار مثل هذا الموقف.

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وحضر فقط المدرب هانسي فليك المؤتمر الصحفي الإلزامي عشية التعادل مع إسبانيا 1 - 1 علما بأن اللوائح تنص على ضرورة حضور لاعب واحد، على الأقل، رفقة المدرب، الذي قرر توفير وقت السفر الطويل على اللاعبين، من أجل تجهيزهم بشكل أفضل للمباراة.

ويقام المؤتمر الصحفي الإلزامي التالي لمنتخب ألمانيا يوم الأربعاء، عشية المباراة المصيرية أمام كوستاريكا في ختام فعاليات دور المجموعات.