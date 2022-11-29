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مشاركته في البطولة السابقة والأخيرة له

كروس يكشف عن مشاعره تجاه اللعب في كأس العالم

برلين - د ب أ
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اعترف توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني، الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا العام الماضي، بأنه يفتقد بشدة اللعب في كأس العالم، لكنه لم يصل إلى حد الإشارة إلى إمكانية عدوله عن قرار اعتزال اللعب الدولي.

وكشف كروس، 32 عاما، عبر المدونة التي يديرها مع شقيقه فيليز: "بالتأكيد انتابتني اللهفة، حتى في المباراة الأولى".

وأضاف: إذا لم تشعر بالرغبة في اللعب كلاعب كرة قدم، فإنك لن تعد تشعر بأنك لاعب كرة قدم بعد الآن. هذا ليس الحال معي.

وفاز كروس مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 ، وأكد أنه كان بمقدوره تقديم يد المساعدة لبلاده بعد تعثره في بداية مشواره في مونديال قطر.

وزاد كروس: لا أزال ألعب بنشاط، وهذا الأمر نجح معي بشكل جيد للغاية مؤخرا، لكني أعرف أيضا أن لدينا لاعبين رائعين وبإمكانهم اللعب بشكل أفضل قليلا، إنهم يعرفون ذلك بأنفسهم، لذا لسنا في حاجة لخداع أنفسنا.

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