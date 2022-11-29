منتخبات إفريقيا في المونديال.. تلاعب وكوميديا وتمرد

اعتادت منتخبات قارة إفريقيا على إجراء العديد من التصرفات الغريبة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ودائما ما تلفت الأنظار بأخبار مثل التمرد وسلوكات ليست احترافية في العرس العالمي.

وكانت الكاميرون آخر المنتخبات التي عانت من حالات الخروج عن النص، بعدما استبعد المدرب ريغوييرت سونغ الحارس الكاميروني أندريه أونانا من القائمة الأساسية أمام صربيا، يوم الاثنين، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

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وتعود قصة أونانا إلى خلاف نشب بينه والمدرب حسب شبكة "إي إس بي إن"، ولفت موقع "ذا أتلتيك" إلى أن الخلاف بدأ في الحصة التدريبية، يوم السبت، بعد أن طلب سونغ من حارسه أن يعتمد على اللعب السهل والمباشر وألا يقوم بأي مخاطرات بالقرب من المرمى.

وأوضح الصحافي الشهير فابريزيو رومانو أن أونانا ترك معسكر المنتخب الكاميروني وسيغادر قطر بدون عودة، مع تبقي مباراة أخيرة للكاميرون في ختام دور المجموعات أمام البرازيل.

دكتاتور زائير

خطفت زائير الأنظار في كأس العالم 1974، ولكن ليس بسبب الأداء والمستوى، بل لحدوث أحد أغرب لقطات المونديال في مباراة أمام البرازيل.

وبدأت القصة عندما كان يستعد الثنائي البرازيلي ريفيلينيو وغارزينيو لتسديد ركلة حرة، قبل أن يخرج مدافع منتخب زائير من حائط الدفاع ويركل الكرة بعيدا بصورة غريبة.

وكشفت التقارير الإعلامية أن السبب وراء هذا التصرف يعود إلى الخوف من تهديدات الديكتاتور موبوتو سيكو، رئيس الدولة حينها.

وتحصل المدافع مويبو إيلونغا على بطاقة صفراء جراء تصرفه الغريب والكوميدي، بعدما كان متخوفا من تهديد رئيس البلاد، الذي أرسل أعضاء من الحرس الرئاسي عقب خسارة زائير أمام يوغسلافيا بتسعة أهداف نظيفة، مما جعل الديكتاتور موبوتو سيكو يهدد اللاعبين بأنه سيمنعهم من دخول البلاد نهائيا في حال الهزيمة أمام البرازيل بأكثر من 4 أهداف، ولحسن حظهم انتهت المواجهة بالهزيمة بثلاثة أهداف دون رد فقط.

فضيحة نيجيريا

كشف تاريبو وست، المدافع السابق لمنتخب نيجيريا، أحداث لقاء الدنمارك الشهير في مونديال 1998 بفرنسا، وأوضح تفاصيل الهزيمة المفاجئة، بعدما تصدرت نيجيريا مجموعتها التي ضمت باراغواي وإسبانيا وبلغاريا.

وفي الدور الثاني تعرضت نيجيريا لهزيمة ثقيلة برباعية لهدف أمام الدنمارك.

وقال وست في تصريحات سابقة: سمعت عن تقارير تحدثت عن زيارة اللاعبين لنواد ليلية خلال مونديال فرنسا، ولا أعرف صحة الأمر، لكن ما أعرفه أن بعض اللاعبين أدخلوا نساء إفريقيات إلى المعسكر.

أزمة توغو

اضطر اتحاد توغو لكرة القدم إلى اللجوء لرئيس الوزراء إديم كودجو، من أجل زيارة ألمانيا في مونديال 2006 للمساعدة في حل نزاع بشأن أجور لاعبي منتخب توغو.

ولفت المدير الفني لمنتخب توغو كاميليو أكوسا، أن رئيس الوزراء سيزور مقر المنتخب ليجد حلال وإنهاء مسألة المفاوضات.

وكان لاعبو توغو طلبوا 155 ألف يورو لكل منهم للعب نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى 30 ألف يورو إضافية لكل فوز و 15 ألف مقابل كل تعادل.

ولفتت التقارير أن المسؤولين توصلوا إلى اتفاق لم يلبي مطالب اللاعبين، وخسر المنتخب مبارياته الثلاثة أمام كوريا الجنوبية وسويسرا وفرنسا.

تمرد غانا

في نهائيات كأس العالم 2014، أرسلت الحكومة الغانية طائرة تحمل 3 ملايين دولار نقدا – حسب التقارير الإعلامية، وذلك حتى تمنع تمرد لاعبي غانا.

وأضافت التقارير عن حدوث ثورة وسط فريق غانا، وأصر اللاعبون على أنهم يريدون الحصول على الأموال، مما جعل الحكومة الغانية ترسل المبلغ عبر رحلة طيران مستأجرة إلى البرازيل قبل مباراة البرتغال.

وقال المدرب أبياه حينها: كان على الحكومة إرسال الأموال، لأن هناك بعض القضايا المتعلقة بالمال، وتحاول إدارة وحكومة البلاد حلها، ونأمل أن يتم تسوية كل شيء.

تلاعب

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فتح تحقيقا في المزاعم التي تفيد بأن سبعة لاعبين تورطوا في التلاعب بنتائج مباريات المنتخب بنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، عقب وداع المنافسات من دور المجموعات.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية نقلت هذه المزاعم عن شخص سنغافوري مدان بالتلاعب في نتائج المباريات، وخسرت الكاميرون المباريات الثلاث التي خاضتها في المونديال، من ضمنها هزيمة ثقيلة ضد كرواتيا برباعية نظيفة.

وشهدت مباراة كرواتيا اشتباكا بالأيدي بين لاعبي الكاميرون بينوا أسو إيكوتو وبنيامين مودكانغو، كما اعتدى سونغ على ماريو مانزوكيتش بدون كرة وحصل على البطاقة الحمراء.