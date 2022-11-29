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مبابي الدنمارك فرنسا
مبابي سجل 3 أهداف في البطولة حتى الآن

هل تدخل مبابي في تشكيلة فرنسا ؟.. المدرب يجيب

الدوحة - د ب أ
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نفى ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ما يشاع حول غرور كيليان مبابي نجم فريقه، كما نفى أن يكون لهداف باريس سان جيرمان أي تأثير على اختيار قائمة اللاعبين المشاركين في المواجهة أمام تونس يوم الأربعاء في مونديال قطر 2022.

وبعد حسم التأهل لدور الـ16 لمونديال قطر، قرر ديشان إجراء العديد من التغييرات على تشكيل فريقه أمام نسور قرطاج الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وقال ديشان: لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا الأمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره؟ ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك لا تعرف، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، هذا ليس صحيحا.

وأضاف: هو لاعب مهم، لكنه لاعب بالفريق، بالطبع هو نجم لكنه لم يعد في الـ18 من عمره، لقد أصبح أكثر خبرة، يرغب في اللعب أمام تونس لكن ليس من الممكن أن يشارك جميع اللاعبين منذ البداية، هذا طبيعي.

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