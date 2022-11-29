"مستشعر الكرة" يكذب رونالدو

شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء وبشكل قاطع على أن كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب البرتغالي، لم يلمس الكرة في لقطة الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي.

واحتسب هدف البرتغال الأول في الدقيقة 54 لصالح فرنانديز عندما بدا أن تمريرته العرضية تخطت رأس رونالدو واستقرت في الشباك بعدما ارتبك حارس أوروغواي سيرجيو روشيت من قفزة رونالدو.

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فيما احتفل قائد البرتغال رونالدو بالهدف وكأنه الذي سجله وشوهد بعد ذلك وهو يضحك في سخرية عندما تم إعلان احتسابه لصالح فرنانديز.

وقال "فيفا" في بيان نشرته شبكة "إي إس بي إن": المستشعر الذي وضع في كرات كأس العالم أكد أن رونالدو لم يلمس الكرة، إذ تتضمن كل كرة تقنية يمكنها توفير بيانات خلال الوقت الفعلي للمباراة، كما أنها تلتقط كل لمسة يقوم بها اللاعبون.

وأضاف البيان: تساعد أجهزة الاستشعار في الإبلاغ عن حالات التسلل بالإضافة إلى المساعدة في اكتشاف اللمسات غير الواضحة، وتعمل على تحسين جودة وسرعة اتخاذ القرار في تقنية "فار".

وكان فرنانديز قال للصحافيين بعد اللقاء: كان شعوري أن كريستيانو لمس الكرة. كنت أمرر الكرة إليه. ما يهم هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي بعد مواجهة خصم صعب للغاية.

وكشف البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو" أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم سيطلب من "فيفا" احتساب الهدف باسم رونالدو بدلًا من برونو عقب تقديم الأدلة التي تثبت ذلك.

وفازت البرتغال بأول مباراتين لها في نهائيات قطر، إذ تغلبت 3-2 على غانا الأسبوع الماضي قبل فوزها يوم الاثنين على أوروغواي، وهو الفريق الذي أطاح بها من النسخة الماضية في روسيا عام 2018.