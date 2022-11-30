أميركا تهزم إيران وتتأهل لملاقاة هولندا

أحرز كريستيان بوليسيتش هدفا وتعرض للإصابة وهو يفعل ذلك لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران يوم الثلاثاء وتتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد سيطرتها على المباراة الممتعة التي جرت في المجموعة الثانية.



وكان المنتخب الأميركي بحاجة للفوز للوصول إلى الدور الثاني أمام إيران التي كانت تحتاج إلى التعادل، وهاجم بلا هوادة في مباراة عالية الإيقاع وافتتح التسجيل في الدقيقة 38 عندما وصلت ضربة رأس من سيرجينيو ديست إلى بوليسيتش الذي اصطدم بالحارس لتدخل الكرة المرمى، وكان مصابا إلى درجة أنه لم يحتفل بالهدف.



واستمد المنتخب الأمريكي حماسه من الأجواء الصاخبة في استاد الثمامة في الدوحة، وكان مفعما بالثقة وسيطر على المباراة ولعب يونس موسى ووستون ماكيني دورا كبيرا في كل تحرك تقريبا وتسبب ديست في إزعاج دائم لإيران التي لم تصنع سوى القليل من الفرص.



وكانت المواجهة بين الدولتين المتنافستين على الصعيد السياسي الأولى في كأس العالم منذ 1998 في فرنسا.

وستلتقي أميركا بهولندا متصدرة المجموعة الأولى في دور ثمن النهائي.