الركراكي: المغرب يسعى لرفع راية إفريقيا عالياً

أكد وليد الركراكي مدرب المغرب يوم الأربعاء إن منتخب بلاده سيلعب للفوز على كندا في ختام مباريات الفريقين في المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم الخميس لرفع راية إفريقيا عاليا رغم أن التعادل يكفي فريقه للتأهل لدور الستة عشر.



ويسعى الفريق القادم من شمال أفريقيا لبلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة عقود.



وقال الركراكي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: سيكون الأمر مثل لعب مباراة نهائية. كندا ليس لديها ما تخسره. لقد خرجوا بالفعل من البطولة ويسعون لوداع مشرف. لدينا أيضا الكثير لنخرج به من المباراة والكثير لنخسره أيضا.

وبعد التعادل السلبي مع كرواتيا، التي تأهلت إلى نهائي كأس العالم 2018، حقق المغرب فوزه الأول في كأس العالم منذ 24 عاما بنتيجة 2-صفر على بلجيكا يوم الأحد الماضي.



وخرجت كندا من البطولة بالفعل بعد خسارتها أول مباراتين، لكنها سترغب في مغادرة قطر بعد تقديم أداء جيد وتحقيق أول فوز في كأس العالم.



وقال الركراكي: نحن متحمسون ونعلم أنه طالما أن الحكم لم يطلق صفارة النهاية فإننا لم نتأهل بعد أو نحقق أي شيء. أهم شيء هو التأهل بعد نهاية المباراة لدور الستة عشر. نتمنى أن نرفع راية الكرة الأفريقية عاليا.



ويضمن الفوز أو التعادل تأهل المغرب إلى دور الستة عشر لأول مرة منذ 1986. وفي حال فوز كندا سيحتاج المغرب لفوز بلجيكا على كرواتيا في المباراة الاخرى بالمجموعة على أن يحدد فارق الأهداف المتأهل بين المغرب وكرواتيا.

