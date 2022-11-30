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من لقاء إنجلترا وويلز

إنجلترا تستعرض في شباك ويلز وتضرب موعداً مع السنغال

الدوحة - د ب أ
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واصل منتخب إنجلترا حملته الناجحة نحو استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ عام 1966، عقب تأهله لدور الـ16 للمونديال المقام حاليا في قطر، إثر تغلبه 3 - صفر على منتخب ويلز في المواجهة البريطانية التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وفرض المنتخب الإنجليزي، الذي كان يكفيه التعادل للصعود رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة، سيطرته على مجريات المباراة في معظم الأوقات، وحقق انتصاره بأقل مجهود في ظل استسلام واضح من جانب المنتخب الويلزي للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى منتخب (الأسود الثلاثة) على مدار شوطي اللقاء.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليعود راشفورد ويهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68.

بهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، ويضرب موعدا مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد القادم في دور الـ16.

في المقابل، توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

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