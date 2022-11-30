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رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو

رونالدو يغيب عن التدريبات الجماعية للبرتغال

الدوحة - أ ف ب
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لم يشارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده، الأربعاء، قبل يومين من المباراة المرتقبة ضد كوريا الجنوبية الجمعة في مونديال قطر 2022، مكتفيا بعمل محدد للتعافي، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الاتحاد المحلي للعبة.

وبعد يومين من الفوز على الأوروغواي (2-صفر) وتأهل البرتغال إلى الدور الثاني من العرس الكروي، لم يشارك البالغ 37 عاماً في التمارين، وحلّ بدلاً منه غونسالو راموس ضمن تشكيلة اللاعبين الـ11 المحتملين للمباراة.

وفي حال لم يكن رونالدو متاحاً أمام كوريا الجنوبية، فقد يحلّ بدلاً منه في التشكيلة الأساسية أندري سيلفا (لايبزيغ الألماني) أو رافايل لياو (ميلان الإيطالي).

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجّل هدفاً واحداً على الأقل في خمس نهائيات مختلفة.

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