زلاتكو: مشاكل بلجيكا "مبالغة" ولن تخدعنا

اعتبر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا إن الشائعات بشأن وجود خلافات بين لاعبي منتخب بلجيكا مبالغ فيها إلى حد كبير حين يستعد للمواجهة الحاسمة بين الفريقين في المجموعة السادسة بكأس العالم يوم الخميس.

وتحتاج كرواتيا، وصيفة بطل النسخة الماضية، إلى نقطة واحدة فقط لضمان تأهلها لدور الستة عشر بينما تحتاج بلجيكا المصنفة الثانية عالميا للفوز.

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وبعد الهزيمة المفاجئة 2-صفر من المغرب يوم الأحد راجت تقارير عن وجود خلافات في معسكر بلجيكا حيث قيل إن كيفن دي بروين على خلاف مع المدافع يان فرتونخين.

وورد أيضا أن دي بروين قال إن ما يسمى بالجيل الذهبي لبلجيكا أصبح كبيرا في السن على الفوز بكأس العالم، لكن داليتش لم يهتم بهذه الأخبار يوم الأربعاء.

وأوضح للصحفيين "نلعب ضد المنتخب المصنف الثاني عالميا وكان في المركز الأول. إنه فريق رائع وإذا كان بإمكاننا الاختيار لما اخترنا أن تكون هذه المباراة هي الحاسمة. لن نخدع أنفسنا بمستواهم الضعيف في آخر مباراتين.

وتعادلت كرواتيا مع المغرب في افتتاح مبارياتها في كأس العالم لكنها وصلت لقمة مستواها بالفوز 4-1 على كندا ما جعلها في حالة جيدة قبل مباراة بلجيكا على ملعب أحمد بن علي.

واستبعد داليتش فكرة أن كرواتيا ستكون سعيدة باللعب على التعادل "سنلعب كما لعبنا ضد كندا بجودة مرتفعة وستكون مباراة صعبة. بلجيكا من فرق القمة ولديها دي بروين وهازارد ولن ننخدع بالقصص التي يرددها الإعلام وبعض الشائعات. نتوقع الأفضل من بلجيكا فهم من الفرق الكبرى على مستوى المنتخبات. أنا لا أركز على أي جوانب أخرى وأركز فقط على قوة اللاعبين وجودتهم".

ويغيب روميلو لوكاكو عن بلجيكا حتى الآن لكن من المتوقع أن يعود للعب يوم الخميس وكشف "سنستعد له إذا بدأ (أساسيا) وهذا ما يغير طريقة لعب بلجيكا، هو رائع في ألعاب الهواء ومهاجم عظيم".

وقدم ماتيو كوفاتشيتش زميل لوكاكو السابق في تشيلسي بعض النصائح لزملائه حول كيفية التعامل معه. سأترك ذلك للمدرب لكنني سأقول فقط (لا تتشاجر معه)".