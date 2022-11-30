فضيحة جنسية تهز غرفة ملابس صربيا في كأس العالم

كشفت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، عن حدوث أزمة داخل معسكر المنتخب الصربي لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بسبب فضيحة جنسية كان بطلها دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويحتل منتخب صربيا المركز الأخير في المجموعة السابعة بنقطة واحدة، بعد الخسارة أمام البرازيل 0-2 والتعادل مع الكاميرون 3-3.

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وعلى الرغم من أن فلاهوفيتش يعد أحد أبرز الأسماء في قائمة المنتخب الصربي، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة كلاعب أساسي في المباراتين، مما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، إذ تواجد احتياطيا أمام البرازيل وشارك لمدة 24 دقيقة، ولم يدفع به المدرب أمام الكاميرون.

وفي تقرير نشرته صحيفة " Vecernji" عبر موقعها الإلكتروني، كشفت عن استياء كبير في صفوف المنتخب الصربي، وأن المدرب ستويكوفيتش فقد السيطرة، وزعم أن لاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم قد دخلوا في مشاجرة.

وأضافت: علاوة على ذلك، تسربت تفاصيل جديدة عن فوضى سائدة في غرفة الملابس، وتتزايد المعلومات حول وجود فضيحة جنسية داخل المنتخب، إذ زعمت مصادر الصحيفة أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر "22 عاما" قد دخل في علاقة جنسية مع زوجة زميله حارس المرمى بريدراج راجكوفيتش.

وتزوج راجكوفيتش من آنا كاكيتش في 2018، وأفادت تقارير إعلامية عن وجود علاقات بين بعض اللاعبين مع صديقات أو زوجات لاعبين آخرين، قيل إنها أدت إلى شجار في التدريبات، حسب صحيفة " Vecernji"، على الرغم من أن قائد المنتخب دوشان تاديتش نفى ذلك.