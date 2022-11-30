فودين يكافئ ساوثغيت.. ويذكر الجماهير بـ "غاسكوين"

امتثل غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا لمطالب عشاق كرة القدم في بلاده بالدفع بالمهاجم فيل فودين في التشكيلة الأساسية في مواجهة ويلز يوم الثلاثاء بكأس العالم لكرة القدم.

واستغل فودين مهاجم مانشستر سيتي البالغ عمره 21 عاما الفرصة جيدا وسجل الهدف الثاني في الفوز 3-صفر لتصعد إنجلترا لدور الستة عشر.

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وفي فريق يفاخر بالعديد من المواهب الهجومية الشابة، ربما يكون فودين الأكثر موهبة مع القدرة على استحضار لحظات من السحر داخل وحول منطقة جزاء المنافس بطريقة مماثلة لمعشوق إنجلترا السابق بول غاسكوين.

وخاض فودين 16 مباراة دون هز الشباك مع إنجلترا كما لم يبدأ أول مباراتين في كأس العالم في قطر لذلك كان الناس يعتقدون أن ساوثغيت سيعتبره بديلا مؤثرا.

ويثق ساوثغيت كثيرا في قدرات رحيم سترلينغ وبوكايو ساكا وكلاهما جلس على مقعد البدلاء يوم الثلاثاء، لكن عرض فودن الرائع ضد ويلز سيمنح المدرب صداعا محببا قبل المباريات المقبلة.

ويقدم فودين مثل جاك غريليش لإنجلترا بعض السحر الذي يمكن أن يحدث الفارق في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم.

وستطالب الجماهير مرة أخرى بضرورة مشاركته في هجوم إنجلترا أمام السنغال يوم الأحد. ولم يندهش كالفن فيليبس زميل فودين في مانشستر سيتي لتألقه في هذا المحفل الكروي الكبير.

وكشف فيليبس "أتدرب معه يوميا وكنت أعرف أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحصل على الفرصة التي يريدها للتألق. فيل موهبة مذهلة وأنا سعيد جدا من أجله خاصة بعد الهدف الحاسم الذي سجله".