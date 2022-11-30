كرويف: ميسي وبرشلونة يستحقان "الرقصة الأخيرة"

يرى جوردي كرويف، السكرتير التقني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي من الممكن أن يعود للفريق الكتالوني ذات يوم، مشيرا إلى أن اللاعب والنادي يستحقان "الرقصة الأخيرة".

وأنهى ميسي مسيرته مع برشلونة، التي استمرت 21 عاما، ليرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس 2021، بعدما عجزت إدارة النادي عن تجديد عقده بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

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ويقضي ميسي الآن موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، وينتهي عقده في الصيف المقبل، علما بأن تقارير ربطته بالانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ويأمل كرويف في رؤية ميسي (35 عاماً) مجددا في برشلونة مستقبلا، رغم اعترافه بأن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، ربما لن يكون قادرا على اللعب.



وصرح كرويف لمحطة الإذاعة الكتالونية الرئيسية "راك 1": كم الواضح أن برشلونة وميسي يجب أن يجتمعا معا مرة أخرى يوما ما. قد يكون ذلك بعد انتهاء مسيرته، لكنهما يستحقان وداعا حارا والابقاء على العلاقة الجيدة.

وسجل ميسي 672 هدفا في 778 مباراة مع برشلونة، وقدم 265 تمريرة حاسمة أخرى، ليساهم في إحراز 937 هدفا عبر تلك الفترة المليئة بالإنجازات والألقاب.