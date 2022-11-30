مدرب فرنسا يشعر بالأسف بعد خسارة تونس

أبدى ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أسفه لخسارة فريقه أمام نظيره التونسي بهدف دون رد يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم.
وفشل المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات.
وقال ديشان: لقد تحسن مستوانا في الدقائق القليلة الأخيرة، لعبنا بشكل أفضل، كنا نتمنى الحصول على العلامة الكاملة وحل المشاكل التي عانينا منها، التغييرات، لكن لا يمكنك تحقيق أهدافك طوال الوقت.
وتجمد رصيد المنتخب الفرنسي، حامل لقب النسخة الماضية في روسيا، عند ست نقاط في المركز الأول، لكنه تأهل كمتصدر للمجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي صاحب الرصيد نفسه من النقاط في المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل المنتخب الدنماركي عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
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