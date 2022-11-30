مدرب ويلز يبرر استمراره على ويليامز رغم إصابته في الرأس

دافع روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز عن قرار استمرار المدافع نيكو ويليامز داخل الملعب خلال المواجهة أمام إنجلترا مساء يوم الثلاثاء رغم تعرضه لإصابة في الرأس.

وأصيب ويليامز بدوار وسقط على أرض الملعب بعدما ارتطمت التسديدة القوية لماركوس راشفورد برأسه في الدقيقة 24 من المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على ويلز 3 - صفر مساء يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022.

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واستمر مدافع نوتينغهام فورست داخل الملعب لـ12 دقيقة قبل أن يجلس على الأرض، ليتم استبداله بكونور روبرتس.

وكشف بيج أنه قرر الإبقاء على ويليامز بعد أن اجتاز اختبار الارتجاج في المخ، المطبق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح "نيكو تعرض لضربة في رأسه، وهناك بروتوكولات مطبقة بشكل مفهوم في حالات الارتجاج، وقد اجتاز الاختبار الأولي".

وأضاف "اتبعنا إرشادات الفيفا، طبيب الفيفا سمح باستمراره داخل الملعب، لكنه نصحه بأنه إذا شعر بأي أعراض بأن يطالب بتغييره على الفور، وهذا ما فعله".

وختم بيج بالقول "لم يكن هناك أي أفكار أخرى، تم استبداله على الفور، اتبعنا جميع البروتوكولات وإرشادات الفيفا".