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الأسطورة بيليه

نقل الأسطورة بيليه إلى المستشفى

ريو دي جانيرو - رويترز
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ذكر تقرير لشبكة (إي.إس.بي.إن) البرازيلية يوم الأربعاء، أنه تم نقل أسطورة كرة القدم بيليه إلى مستشفى في ساو باولو بسبب "تورم عام" في إطار علاجه من السرطان، مشيرة إلى أنه يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم المتعمق لمشكلاته الصحية.

وكان بيليه (82 عاما) قد استئصل ورما من القولون في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم. ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على الفور على طلبات للتعليق.

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