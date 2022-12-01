ألفيش: لا ألعب مع فريق كبير.. وتواجدي أثار الشكوك

أكد المخضرم داني ألفيش مدافع البرازيل أنه اللاعب الوحيد الذي لا ينتمي إلى فريق كبير، مشيراً أن استدعاءه إلى المنتخب أثار الأسئلة حول القائمة التي اختارها المدرب تيتي لخوض مونديال 2022.
ولم يخض ألفيش أي مباراة رسمية على مدار أسابيع قبل المونديال. ورغم هذا، سيقود اللاعب منتخب بلاده في المباراة المقررة الجمعة أمام المنتخب الكاميروني في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول للمونديال.
وقال ألفيش: ألعب في صفوف المنتخب البرازيلي منذ 16 عاما، وأبذل قصارى جهدي دائما. من الطبيعي أن تحيط الشكوك حول استدعائي الآن، ولكن في كأس العالم، الأمر لا يتعلق بأن تكون في أفضل مستوياتك على صعيد الأندية، وإنما يتعلق بأفضل ما يمكن أن تقدمه هنا مع المنتخب.
ويدرك ألفيش دوره مع المنتخب. وقال اللاعب المخضرم: جميع اللاعبين الـ26 من الأساسيين بانتظام مع أندية كبيرة. وأنا اللاعب الذي لا يتمتع بهذا.
وكان المنتخب البرازيلي حسم تأهله رسميا إلى الدور الثاني للمونديال بغض النظر عن نتيجة مباراة الجمعة بعدما حقق الفوز على كل من صربيا وسويسرا في المباراتين الماضيتين بالمجموعة.
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