أمام تونس.. كامافينغا يحقق رقماً تاريخياً في كأس العالم

نجح إدواردو كامافينغا، لاعب المنتخب الفرنسي، في تحقيق رقم قياسي جديد بنهائيات كأس العالم 2022، بعدما فاز في 18 مواجهة ثنائية أمام تونس، يوم الأربعاء.

وخسر المنتخب الفرنسي أمام نظيره التونسي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالمونديال، وكان المدرب الفرنسي ديدييه ديشان أشرك لاعب خط وسط ريال مدريد في مركز جديد ودفع به كظهير أيسر.

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وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني: مع ضمان تأهل "الديوك" إلى دور الـ 16، أجرى ديشان عددا من التغييرات على قائمته الأساسية، من ضمنها الدفع بكامافينغا كظهير أيسر.

وأضافت الصحيفة: قدم البالغ من العمر "20 عاما" نفسه بشكل جيد في الخانة الجديدة، ونجح في الفوز بـ 18 مواجهة ثنائية، وهو أكبر رقم للاعب في مباراة واحدة بكأس العالم، حسب الإحصائيات التي نشرها موقع "صوفا سكور" والتي تبدأ من مونديال 1966.

ويعد رقما ملحوظا لكامافينغا كونه المرة الأولى التي يلعب فيها كظهير أيسر في مسيرته الاحترافية، مع ظهوره في مركز الوسط بجميع مبارياته الأخرى البالغ عددها 153.

رغم أداء كامافينغا في ظهوره الأول بالمونديال، خسرت فرنسا بهدف سجله التونسي وهبي الخرزي، وألغت تقنية الفيديو هدف التعادل الذي أحرزه أنطون غريزمان، وتأهلت فرنسا كمتصدرة للمجموعة وستلعب أمام بولندا يوم الأحد في دور الـ 16.