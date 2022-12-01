المتهم بالفضيحة الجنسية في منتخب صربيا: أشعر بالأسف

بدأ دوشان فلاهوفيتش، مهاجم المنتخب الصربي، مؤتمره الصحافي الخاص بمباراة منتخب بلاده أمام سويسرا قائلا أنه يشعر بالأسف، نافيا المزاعم التي ادعت أن سبب قلة دقائق لعبة في نهائيات كأس العالم 2022، يعود إلى دخوله في علاقة جنسية مع زوجة زميله حارس المرمى بريدراج راجكوفيتش.

وبدأ مهاجم يوفنتوس جميع مباريات صربيا على مقاعد البدلاء، وشارك لمدة 24 دقيقة أمام البرازيل، ولم يدفع به المدرب ضد الكاميرون.

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وأثار غياب الهداف الصربي عن مباريات بلاده الشكوك، وأفادت وسائل إعلام صربية أن عدم الاعتماد عليه في المونديال يعود إلى دخوله في علاقة غرامة مع زوجة زميله حارس المرمى الاحتياطي بريدراج راجكوفيتش، لكن المهاجم نفى هذه المزاعم.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة سويسرا، قال فلاهوفيتش: أنا آسف، لأنني اضطر إلى بدء المؤتمر الصحافي في كأس العالم بهذه الطريقة، لكن يجب أن أتحدث عن ذلك لأنه يتم الزج باسمي.

وأضاف: ليس هناك حاجة للتعليق على شيء سخيف للغاية، من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بالملل وليس لديهم ما هو افضل ليفعلوه، لأنهم محبطون أو غاضبون، لكن من الواضح أن وظيفتهم في الوقت الحالي العمل ضد المصلحة الوطنية للمنتخب.

وواصل البالغ من العمر "22 عاما": نحن أكثر اتحادا من أي وقت مضى والأجواء في الفريق لم تكن أبدأ أفضل من أي وقت سابق، هذه القصص سخيفة، أريد فقط حماية اسمي ونزاهتي، لذلك سأتخذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.

وتابع: ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، كنت آمل أن يدعم الناس الفريق قبل هذه المباراة المهمة، لكن بدلا من ذلك نحن مضطرون للحديث عن أشياء لا علاقة لها باللقاء.

ورد فلاهوفيتش على الأخبار المتداولة: هؤلاء أشخاص سيرتهم الذاتية فارغة ولم يحققوا شيئا، لكنهم بالتأكيد يحظوا باهتمام إضافي من اسمي، لقد كانوا أشخاصا صغارا ويثبتون ذلك يوما بعد يوم.

وتزوج حارس المرمى الاحتياطي لمنتخب صربيا بريدراج راجكوفيتش من آنا كاكيتش في أغسطس 2018 بعد علاقة منذ فترة طويلة، ولديهم طفلان.

وعلى الرغم من تسجيله 6 أهداف من 10 مباريات بالدوري الإيطالي، تواجد فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء في مباراتي صربيا، وتم تفضيل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام عليه.