السعودية تخسر أمام المكسيك وتودع من دور المجموعات

سجلت المكسيك هدفين في غضون خمس دقائق في بداية الشوط الثاني لتهزم السعودية 2-1، لكن خرج المنتخبان سويا من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.
وحرم الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز شباكه بعد ركلة ركنية عقب ثلاث دقائق من الاستراحة.
وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة بعد خمس دقائق فقط ليحبط جماهير المنتخب السعودي.
وقلص سالم الدوسري الفارق للسعودية في الوقت بدل الضائع، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته بكأس العالم.
واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط. وتأهلت الأرجنتين وبولندا معا، بينما حلت السعودية رابعة برصيد 3 نقاط.
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