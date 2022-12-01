بيبي يعترف: كأس العالم حرمني النوم

أقرّ مدافع منتخب البرتغال بيبي أنه عانى مشكلات في النوم بسبب قلقه بشأن غيابه عن نهائيات مونديال قطر في كرة القدم بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاقها.

وبات بيبي (39 عاما) ثالث أكبر لاعب ميدان يشارك في نهائيات كأس العالم، بعد أن خاض المباراة ضد الأوروغواي (2-صفر) للمرة الأولى مع منتخب بلاده بعد حوالي الشهرين.

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وعانى بيبي من إصابة في ركبته مطلع أكتوبر وعاد إلى الملاعب في صفوف ناديه بورتو البرتغالي في 12 نوفمبر في مباراته الأخيرة قبل انطلاق مونديال قطر.

وقال بيبي في مؤتمر صحافي يوم الخميس في الدوحة عشية مواجهة كوريا الجنوبية في منافسات المجموعة الثامنة "صراحة، عندما تعرضت للإصابة، لم أنم".

واضاف "لم أستطع النوم لأنني كنت أريد التعافي بأقصى سرعة ممكنة وخوض غمار كأس عالم أخرى، والمساهمة في جعل منتخبنا الوطني يحقق الانتصار".

وأوضح "كان الانتظار طويلاً، لكن الأمر انتهى الآن. يتعيّن علينا النظر إلى المستقبل مع هدف تقديم أفضل ما لدي لتحقيق الفوز". وضمن المنتخب البرتغالي تأهله الى الدور ثمن النهائي ويستطيع حسم الصدارة في صالحه إذا تحاشى الخسارة أمام كوريا يوم الجمعة.

وشارك دانيلو بيريرا أساسيا إلى جانب روبن دياز في المباراة الأولى ضد غانا لكنه عانى من إصابة غامضة خلال التدريبات حيث تبين تعرض لكسر في ثلاثة من أضلاعه.

وحل بيبي بدلا منه ضد الأوروغواي وأبلى بلاء حسنا وقال في هذا الصدد "أنا هنا للاستمتاع بالبطولة. انه امتياز القيام بما اعشق وممارسة كرة القدم. لا أستطيع القول بأن النسخة الحالية ستكون الأخيرة لي".

وتضم البرتغال تشكيلة قوية يقودها النجم كريستيانو رونالدو الى جانب زميله السابق في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي. بيد أن بيبي يعتبر بأن الموهبة وحدها لا تكفي لكي يحرز منتخب بلاده باكورة ألقابه في كأس العالم وقال "لدينا منتخب وطني من الطراز الرفيع لكن اذا لم نبذل جهودا كبيرة ونحترم منافسينا وننفذ تعليمات مدربنا، فإننا لن نستفيد من هذه النوعية".