سونغ محذراً: لا تقتدوا بطردي أمام البرازيل قبل 28 عاماً

حذر ريغوبرت سونغ المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم لاعبيه من التعرض لنفس ما تعرض له أمام المنتخب البرازيلي قبل 28 عاما في بطولة كأس العالم.

ويلتقي المنتخبان الكاميروني والبرازيلي يوم الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

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وحجز المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالمونديال (خمسة ألقاب) مقعده في الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة الحالية بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد، التي تحسم موقف المنتخب الكاميروني من المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة.

وكشف سونغ يوم الخميس: في 1994 كنت في السابعة عشرة من عمري ولعبت أمام المنتخب البرازيلي في كأس العالم... وأردت إثبات ذاتي مع المنتخب الكاميروني، ولكنني تعرضت للطرد ببطاقة حمراء. كان هذا تحذيرا بالنسبة لي ، وحاولت توضيح هذه التجربة للاعبين".

وأضاف: يتعين التركيز على مدار الـ90 دقيقة. عليك أن تكافح وتبذل كل ما بوسعك. عليك التحلي بالالتزام، أو ستنال العقاب في كأس العالم.

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز على نظيره البرازيلي غدا للحفاظ على فرصة المنافسة على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إلى الدور الثاني، ولكن فرص تأهله تظل مرتبطة بما ستنتهي إليه نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين منتخبي سويسرا وصربيا.

وقال سونغ إن فريقه يمثل القارة الأفريقية ومن الجيد أن يتأهل إلى الدور الثاني في المونديال الحالي.

وأشار سونغ إلى أن المنتخب الكاميروني تغلب من قبل على نظيره البرازيلي في كأس القارات عام 2003، وكان سونغ وقتها قائدا لخط دفاع الفريق فيما سجل هدف الفوز 1 - صفر المهاجم الشهير صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة حاليا.

وأكد سونغ أنه ليس مهتما بطريقة اللعب التي سينتهجها المنتخب البرازيلي بعدما حسم الفريق تأهله رسميا للدور الثاني. وقال: لا ننظر إليهم ولكن إلى أنفسنا. إنها بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا.