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غريزمان تونس فرنسا
غريزمان سجل هدفاً ألغاه الحكم بعد العودة إلى الفيديو

شكوى فرنسية إلى "فيفا" بسبب مباراة تونس

باريس - رويترز
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا"بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان غريزمان عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد صفارة النهاية خلال مواجهة تونس يوم الأربعاء.

وسدد غريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى غريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-صفر في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا. يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية.

وفازت تونس 1-صفر وخرجت من كأس العالم فيما تصدرت فرنسا المجموعة الرابعة وبلغت دور الستة عشر وستواجه بولندا يوم الأحد.

ولم يحدد الاتحاد الفرنسي ما إذا كانت الشكوى تتعلق بإلغاء الهدف نفسه أو بسبب إلغائه بعد صافرة النهاية.

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