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كرواتيا بلجيكا
كرواتيا احتلت المركز الثاني خلف المغرب

كرواتيا تخطف بطاقة التأهل بتعادل سلبي مع بلجيكا

الدوحة - رويترز
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تأهلت كرواتيا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع بلجيكا ثالثة النسخة الماضية، والتي ودعت المسابقة مبكرا يوم الخميس.

واحتلت كرواتيا بهذا التعادل المركز الثاني في المجموعة السادسة بخمس نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر الذي فاز 2-1 على كندا.

ولم يسدد أي منتخب على المرمى في أول شوط، وأشركت بلجيكا المهاجم روميلو لوكاكو بعد الاستراحة، لكن كرواتيا كانت أخطر وأنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولتين من مارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش.

وسدد لوكاكو كرة قوية في القائم من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب وسط ضغط بلجيكي بحثا عن الهدف المطلوب للتأهل وتجنب الخروج.

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