كلوزه يشيد بمهاجم ألمانيا "المكتَشف"

علق ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للمنتخب الألماني لكرة القدم على تصريحات مواطنه نيكلاس فولكروغ مهاجم المنتخب الألماني حاليا، والتي وصف فيها كلوزه بأنه مثله الأعلى، قائلا إنها "مجاملة رائعة".

وأبان كلوزه، 44 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الخميس: من اللطيف حقا أن أسمع شيئا كهذا، لأن هذا يعني أنك فعلت شيئا صائبا كلاعب كرة قدم.

مادة اعلانية

وأشاد كلوزه بمواطنه فولكروغ مهاجم فيردر بريمن، والذي منح المنتخب الألماني فرصة جيدة للاستمرار في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر عندما سجل له هدف التعادل 1-1 في مرمى المنتخب الإسباني بدور المجموعات ليحافظ على فرصته في المنافسة على التأهل للدور الثاني (دور الـ16) .

وكان الهدف هو الثاني فقط لفولكروغ، 29 عاما، في ثلاث مباريات دولية خاضها مع المنتخب الألماني حتى الآن.

وأوضح كلوزه "يحظى فولكروغ بإمكانيات مميزة كمهاجم. هو لاعب متميز داخل منطقة الجزاء ويجيد التسديد بالقدمين كما يجيد ألعاب الهواء" مشيرا إلى أن كرة القدم تحتاج لاعبين مثله.