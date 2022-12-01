مدرب البرتغال: كرستيانو لم يطلب احتساب الهدف باسمه

أكد فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي أنه لم يطلب من الاتحاد المحلي لكرة القدم تغيير اسم مسجل الهدف الأول في مرمى الأوروغواي من برونو فرنانديز إلى كرستيانو رونالدو.

وتأهلت البرتغال إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوز صعب على الأوروغواي جاء خلاله الهدف الأول عند الدقيقة 54 من كرة عرضية أرسلها برونو فرنانديز وبدا للوهلة الأولى أن كرستيانو رونالدو لمسها برأسه قبل أن يتدارك الاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا" خطأه ويحتسبه للأول لتظهر لقطات للنجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وهو يشير إلى رأسه بأنها لمسته بعد دقائق من نهاية المباراة.

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وكشف سانتوس خلال المؤتمر لصحافي الخاص بمباراة البرتغال بأنه لم يطلب من الاتحاد الدولي أي شيء"لم أكلم الاتحاد الدولي لتغيير مسجل الهدف وكذلك رونالدو، الإعلام ينشر مثل هذه الإشاعات فقط للفت الانتباه".

وراجت أنباء أن الاتحاد البرتغالي طالب فيفا باحتساب الهدف لرونالدو وليس برونو قبل أن ينشر الأخير عبر "إي إس بي إن" أن "أديداس" الشركة المصنعة للكرة التي يلعب بها في البطولة وضعت مستشعرا أكد أن رونالدو لم يلمس الكرة إذ تتضمن كل كرة تقنية يمكنها توفير بيانات خلال الوقت الفعلي للمباراة، كما أنها تلتقط كل لمسة يقوم بها اللاعبون. تساعد أجهزة الاستشعار في الإبلاغ عن حالات التسلل بالإضافة إلى المساعدة في اكتشاف اللمسات غير الواضحة، وتعمل على تحسين جودة وسرعة اتخاذ القرار في تقنية "فار".