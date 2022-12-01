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المدرب الإسباني استلم بلجيكا منذ عام 2016

مدرب بلجيكا.. خسر من المغرب فأعلن الاستقالة

الدوحة - فرانس برس
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أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز أنه سيغادر منصبه مع "الشياطين الحمر" وذلك عقب تعادلهم سلباً مع كرواتيا وإقصائهم من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الإسباني مارتينيز الذي استلم تدريب "الشياطين الحمر" عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018 إن "هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت كي أتنحى".

وودع منتخب بلجيكا كأس العالم وفي رصيده 4 نقاط بعد الفوز على كندا بهدف دون رد والخسارة من المغرب 2 - صفر وتعادل سلبي أمام كرواتيا.

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