مقتل إيراني احتفل بخسارة منتخب بلاده أمام أميركا

كشفت مجموعات تعنى بحقوق الانسان مقتل شاب إيراني بالرصاص شمال طهران خلال احتفاله بهزيمة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأميركي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم مساء الثلاثاء بعد أن أطلق بوقه أثناء قيادة سيارته احتفالا بهزيمة بلاده.

نقلت الوكالة القضائية ميزان أونلاين الخميس عن المدعي العام لمحافظة جيلان مهدي فلاحميري قوله: بعد مباراة المنتخب الإيراني أمام الولايات المتحدة توفي شاب يدعى مهران سماك بصورة مشبوهة بعد إصابته بكرة فولاذية في مدينة بندر أنزلي شمال غرب طهران، وأن هناك تحقيقا فتح في الحادث".



وتتهم السلطات بقتل مهران ساماك (27 عاما) بعد أن أطلق بوقه أثناء قيادة سيارته.

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وأثارت هزيمة منتخب إيران مساء الثلاثاء في الدوحة أمام المنتخب الأميركي وإخراجه من المونديال، مشاهد فرح ويأس بين الإيرانيين في بلدهم المنقسم في ظل الاحتجاجات التي انطلقت قبل شهرين ونصف شهر بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في العاصمة طهران.



وودع منتخب إيران مونديال 2022 برصيد 3 نقاط بعد خسارته أمام إنجلترا 6-2 وأميركا بهدف دون رد مقابل فوز واحد جاء على حساب ويلز بهدفين دون رد.